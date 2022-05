Zwijndrecht: Familie verklagt 3M wegen "unfassbar hohen" PFOS-Werten im Blut

„Mit der Vorladung sollen einige Prinzipien rund um PFOS- und PFAS-Kontaminierungen und die daraus entstehende Verantwortung beurteilt werden“, so die Anwälte des Bürgerkollektivs „Darkwater 3M“. Mit einem solchen Pilotverfahren soll vermieden werden, dass die Teilnahme vieler Kläger „die Rechtsfindung verzögert“, verlautet weiter dazu.

Dieses Verfahren ist bereits die dritte Phase im Vorgehen gegen 3M in Zwijndrecht. Anfang des Jahres wurde eine Mahnung an das UC-Chemieunternehmen verschickt, die ohne Antwort oder Reaktion blieb. Anfang März gab es einen Antrag auf einen Vergleich, doch hier ließ 3M wissen, dass man nicht dazu bereit sei, mit den Anwohnern in den Dialog zu treten, mit dem Zweck, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

"Almosen"

Das bedeutet aber, so die Anwälte von „Darkwater 3M“, dass man nicht anders könne, als vor Gericht zu ziehen. Die Anwälte weisen darauf hin, dass das Unternehmen für die Behörden und für betroffene Landwirte „Almosen“ vorgeschlagen haben, doch für die Bürger und die Anwohner wurde noch nichts in dieser Richtung angekündigt oder unternommen.

In Zwijndrecht, aber auch in den Nachbargemeinden Beveren und Kruibeke und sogar in Teilen Antwerpens seien „alarmierende PFOS-Werte“ gemessen worden, sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen. Und auch die Boden- und Grundwasseranalysen seien besorgniserregend gewesen.