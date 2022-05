Aus für den IZY: Keine billigen Bahnfahrten mehr zwischen Brüssel und Paris?

IZY war eine günstige Alternative für die teureren Thalys-Züge. Das Angebot des Billigzuges richtete sich in erster Linie an Freizeitreisende, während Thalys sein Augenmerk eher auf Geschäftsreisende gelegt hat. Bei IYZ konnte man für Ticketpreise ab 10 € an einem Wochenende zwischen Brüssel und Paris hin und herfahren.

In den ersten 3 Jahren seines Einsatzes beförderten die IZY-Züge (ehemalige Eurostar-Triebwagen) rund 1,2 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die Fahrt zwischen den beiden Hauptstädten dauerte allerdings etwa zweieinhalb Stunden. Das ist doppelt so lang, wie beim Thalys, allerdings nutzt der die Hochgeschwindigkeitsstrecken, während der IZY langsamer über die normale Schieneninfrastruktur fährt.

Keine Überraschung

Das der IZY jetzt verschwinden soll, ist nicht wirklich überraschend. In den vergangenen 3 Jahren gingen die Fahrgastzahlen zurück und das Fahrplanangebot wurde kleiner. Gleichzeitig beförderten die Thalys-Züge deutlich mehr Reisende, die sehr häufig mit günstigen -Frühbucher-Fahrkarten unterwegs sind.

Um den Verlust der IZY-Züge eine Zeit lang zu kompensieren, bietet Thalys in diesem Sommer günstige Reiseformate mit den Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Brüssel und Paris an und es wird mit dem IZY vergleichbare Tarife für Jugendliche geben, wie bei Thalys dazu verlautete.