Belgische F16er fangen Frachtflugzeug über den Niederlanden ab

Die niederländische Flugabwehr hatte die beiden belgischen F16er angefordert, nach dem für eine Maschine der Air China Cargo eine Bombendrohung erfolgt war. Die Kampfjets fingen die Maschine im niederländischen Luftraum ab und begleiteten sie zum Lütticher Regional- und Cargoflughafen in Bierset.

Nach Angaben des belgischen Verteidigungsministeriums war Bierset auch der Bestimmungsort des chinesischen Frachtflugzeugs. Die Boeing 777 landete am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr in Bierset ohne Probleme. Zuvor waren einige Hangars des Flughafens geräumt worden.

Christian Delcourt, der Sprecher des Lütticher Flughafens, teilte dazu mit, dass die chinesische Frachtfluggesellschaft die Bombendrohung selbst gemeldet hatte. Dies erfolgte nach mehreren Bombendrohungen gegen chinesische Flugzeuge in den sozialen Medien.

Jetzt befassen sich belgische Bundesbehörden mit dem Flugzeug am Standort Lüttich-Bierset. Das Verteidigungsministerium in Brüssel meldete noch dazu, dass die beiden F16er über den Niederlanden die Schallmauer durchbrochen hätten, was dort zu einem dumpfen Knall geführt habe.