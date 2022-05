Unwetter - Wettercode "gelb" und Notfallnummer 1722 freigeschaltet 

Noch ist es in weiten Teilen Belgiens knochentrocken und eher warm, doch seit Donnerstagvormittag regnet es in Norden des Landes, z.B. in Westflandern und in den Regionen von Antwerpen und Brüssel (Videos). Am Freitag kühlt es weiter ab und es wird mitunter heftiger regnen. Lokal kann es nach Ansicht von VRT-Wettermann Frank Deboosere auch zu heftigen Unwettern mit sehr starkem Niederschlag kommen. Andernorts kann auch gar nichts in dieser Richtung passieren… Inzwischen haben die ersten Unwetter Belgien erreicht. Das Innenministerium hat die Notrufnummer 1722 für nicht lebensbedrohliche Fälle freigeschaltet.