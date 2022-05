Einbruch im Brüsseler Justizpalast: 23-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Am frühen Mittwochmorgen ist ein 23 Jahre alter Mann bei einem Einbruch in den Brüsseler Justizpalast festgenommen wurden. Gerüchten zufolge soll der Verdächtige Akten gestohlen haben, doch dies wollte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Am Mittwochmittag wurde der Festgenommene noch verhört.