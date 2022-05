Engie Electrabel streicht hohe Gewinne über die belgischen Kernkraftwerke ein

Apropos Laufzeitverlängerung

Engie Electrabel hat inzwischen weitere Bedingungen für den möglichen Weiterbetrieb der beiden jüngsten belgischen Atommeiler Doel 4 und Tihange 3 vorgelegt. Die belgische Bundesregierung will angesichts der Energiekrise und die dadurch erschwerte Energiewende den definitiven Atomausstieg von 2025 auf 2035 verlegen und plant darin eine Laufzeitverlängerung der beiden Meiler.

Doch Engie hält nicht viel davon, denn der französische Energiekonzern hatte sich bereits mit dem Atomausstieg in Belgien angefreundet und will diese Energieform in unserem Land eigentlich auslaufen lassen. Bereits im März dieses Jahres deutete Engie-Belgien-CEO Thierry Saegeman an, dass die Vorbereitungen aus technischen und sicherheitstechnischen Gründen eine lange Vorlaufzeit erfordern würden und dass dies nicht vor 2027 abgeschlossen werden könne.

Jetzt spricht der Konzern auch den finanziellen Bereich für dieses Unterfangen an. Demnach will man erreichen, dass die möglichen finanziellen Risiken und Aufwendungen besser verteilt werden sollen, sprich, dass sich der belgische Staat finanziell in dieser Sache mehr engagiert. Dabei geht es vorrangig um Themen, wie Rechtssicherheit, Lagerung von strahlendem Atommüll und Demontage der AKW und ihren insgesamt 7 Meilern. Der Konzern veranschlagt die bis zum Jahr 2100 entstehenden Kosten auf rund 14 Mia. €.