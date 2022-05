Im April ist die Inflation in Belgien um 9,3 % angestiegen

Dabei bleibt der Unterschied zum vergangenen Jahr deutlich, denn im April 2021 stieg die Inflation um gerademal 2,1 %. Die Erklärung für den stetigen Anstieg der Inflation liegt weiter bei den steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen und beim Krieg in der Ukraine. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine steigen die Weltmarktpreise für Gas und für Ölprodukte in die Höhe und seit dem wird auch Getreide immer teurer.

In Sachen Inflation liegt Belgien über dem EU-Durchschnitt, denn hier liegt sie bei 8,1 %. Damit stieg die Inflation in der Europäischen Union seit März „nur“ um 0,3 %, denn letzten Monat lag der EU-Durchschnitt bei 7,8 %.

Am stärksten steigt die Inflation aber in den baltischen Staaten mit Estland an vorderster Front mit 19,1 %. Doch auch in Litauen und in Tschechien steigen die Preise überdurchschnittlich stark. Es liegt in dieser Frage aber auch ein Unterschied vor. Während die Inflation in der EU bei 8,1 % liegt (siehe oben) ist sie in der Eurozone, also in den EU-Ländern, in denen der Euro die aktuelle Währung ist, mit 7,3 % niedriger. Hier wiederum sticht Belgien heraus (siehe ebenfalls oben).