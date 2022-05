Proteste vor der iranischen Botschaft in Brüssel gegen die geplante Exekution von Ahmadreza Djalali

Vor der iranischen Botschaft in Brüssel haben am Dienstagabend dutzende Menschen gegen die für den 21. Mai angekündigte Exekution des VUB-Gastdozenten Ahmadreza Djalali protestiert. Der schwedisch-iranische Notarzt und Uniprofessor sitzt seit 6 Jahren in einer iranischen Todeszelle, weil man ihm dort Spionage vorwirft.