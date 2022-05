Wieder mehr Verkehrstote in Belgien - Viele Unfälle mit Fahrrädern und E-Steps

Im ersten Quartal 2021 gab es 74 Tote bei Verkehrsunfällen in Belgien, wie das Verkehrsinstitut VIAS statistisch erfasst hat. Im gleichen Zeitraum in diesem Jahr verloren 111 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr. Das bedeutet laut VIAS, dass wir in diesem Bereich in Belgien wieder auf den Stand von vor Corona liegen. Zwischen Anfang Januar und Ende März 2019 kamen hierzulande bei Verkehrsunfällen sogar 113 Menschen ums Leben.

Inzwischen hat sich erwiesen, dass mehr Menschen, die mit alternativen Verkehrsmitteln unterwegs sind, sprich mit dem Rad, mit E-Bikes oder mit E-Steps - auch E-Scooter genannt, in Verkehrsunfälle verwickelt sind. Alleine die Zahl der Unfälle mit Elektrorollern stieg von 96 Fällen 2021 auf 269 Fälle im laufenden Jahr… innerhalb von nur jeweils drei Monaten! Hinzu kommt ein Revival von Mopeds und von Motorrollern, die ebenfalls nicht selten in Unfälle verwickelt sind.

Diese Zahlen zeichnen ein düsteres Bild und sorgen für bittere Enttäuschung bei Verkehrsfachleuten. „Trotz aller Anstrengungen, die geleistet wurden - z.B. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und Anpassungen in der Gesetzgebung - ist doch ersichtlich, dass wir die Unfallzahlen in den letzten 5 bis 6 Jahren nicht strukturell sinken lassen konnten,“ so Stef Willems vom belgischen Verkehrsinstitut VIAS dazu ernüchtert.