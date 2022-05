Zu wenig Niederschlag in Flandern - Folgt im Sommer eine extreme Trockenheit?

Flandern ist eine sensible Region in dieser Frage

Doch Anfang Mai wurden niedrige bis sehr niedrige Grundwasserpegel an 7 von 10 Messstationen festgestellt. Inzwischen beginnen die Natur sowie die Land- und Forstwirtschaft die Folgen dieser Trockenheit und der niedrigen Grundwasserspiegel zu spüren. An einigen Stellen in Flandern gilt bereits ein Verbot, Wasser aus bestimmten Teichen, Becken, Seen und Wasserläufen abzupumpen.

„Wir in Flandern sind für geringe Niederschlagsmengen anfällig. Fast 16 % der Oberfläche sind versiegelt und bebaut, wodurch der Regen nicht in den Boden einsickern kann und in Richtung Abwassersystem fließt. Zudem haben wir eine hohe Bevölkerungsdichte und Industrie und Landwirtschaft verbrauchen viel Wasser“, so Prof. Willems weiter.