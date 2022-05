2021 wurden 50 % mehr Unfälle mit der Küstentram registriert, als im Jahr davor

Touristen, die mit der Küstentram nicht vertraut sind, sollen mehr auf die Sicherheit aufmerksam gemacht werden, wobei auch die jährliche Sicherheitskampagne von De Lijn helfen soll: „Dabei unterstreichen wir die Wichtigkeit, nach rechts und nach links zu schauen, wenn man die Tramgleise überqueren will, denn die Straßenbahn hat immer und überall Vorrang.“

Unfälle mit Straßenbahnen sind in Flandern eigentlich eher selten. In Gent etwa stiegen die Unfallzahlen mit Trams ebenfalls letztes Jahr, wenn auch nicht so deutlich, wie an der belgischen Nordseeküste. In Antwerpen wiederum ging die Unfallzahl in dieser Hinsicht 2020 etwas zurück. In Antwerpen und an der Küste kamen bei Unfällen mit Trams jeweils eine Person ums Leben, so De Lijn.