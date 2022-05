Belgien, die Niederlande, Deutschland und Dänemark wollen mehr Windenergie in der Nordsee produzieren

Wie steht es um die Stromleitung in Richtung belgischen Inland?

Belgien plant mit der „Ventilus“ genannten Hochspannungsleitung einen Anschluss für Offshore-Strom ans belgische Inland, doch dazu gibt es Streit. Ein Teil dieser Leitung führt durch die Provinz Westflandern. Doch dort wollen Aktivisten und Bürgerinitiativen erreichen, dass die Stromkabel unterirdisch verlaufen, was die Baukosten erheblich verteuern würde und die Planung komplizierter gestaltet, wovor Experten warnen.

Premier De Croo zeigte sich in Esbjerg aber optimistisch und glaubt an eine Lösung für das Problem, mit der sich auch die betroffenen Anwohner und die Bürgerinitiativen anfreunden könnten. Eine andere Möglichkeit als diese Hochspannungsleitung sehe er nicht, so De Croo und diese habe heute mehr denn je eine gesellschaftliche Relevanz. In der Nordsee produzierter umweltfreundlicher und CO₂-freier Strom sorge nicht zuletzt auch für Energieunabhängigkeit und dieser Strom müsse an Land gebracht und in die Netze im Inland fließen können.