Die Gartenstädte in der Brüsseler Hauptstadt-Region werden 100 Jahre alt

Die bekanntesten und auffallendsten Gartenstädte Brüssels

Die bekanntesten Gartenstädte Brüssels sind zweifellos „Le Logis“ und „Floréal“ in Watermaal-Bosvoorde. Doch in vielen Brüsseler Gemeinden und Stadtvierteln gibt es solche Siedlungen. In Oudergem z.B. liegt mit dem „Van Lindt“-Viertel die älteste Brüsseler Gartenstadt und in Sint-Agatha-Berchem mit der „Cité Moderne“ eine architektonisch sehr schöne Anlage.

Selbst in eigentlich als Industriegegend bekannten Ortsteilen finden sich solche Gartenstädte, in denen damals auch viele Arbeiterfamilien lebten, z.B. das „Terdelttuin-Viertel“ in Schaarbeek, die Gartenstädte „Het Rad“, „Goede Lucht“ und „Moortebeek“ in Anderlecht oder auch „Diongre“ in Molenbeek.

