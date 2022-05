Flandern: Webseite berechnet online, wie groß eine Regenwasserzisterne sein muss

Wer in Flandern in seinem Garten eine Regenwasserzisterne installieren will, was übrigens bei Neubauten verpflichtet ist, der kann in Zukunft über ein Onlineportal nachschauen, wie groß dieses Becken oder dieser Tank sein müssen. Die Landesregierung empfiehlt angesichts von Trockenheit und der geologischen Umstände in Flandern, Zisternen zum Auffangen von Regenwasser dringend.