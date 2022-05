Fotos und Videos: Unwetterzone zog über Flandern hinweg

An diesem Donnerstag zog eine heftige Unwetterfront über Belgien hinweg, die besonders in Flandern zugeschlagen hat. Es kam zu Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern und ersten Etagen sowie zu umgestürzten Bäumen, abgedeckten Dächern und anderem mehr. In Erpe-Mere in Ostflandern ist das Zugangstor zum Friedhof im Gewittersturm zusammengebrochen und vereinzelt sorgte auch Blitzeinschlag für Probleme.