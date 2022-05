Lebenslang: Schwurgericht hält Vierfachmörder auf ganzer Linie für schuldig

Drei Stunden lang hatten sich die 12 Geschworenen im Prozess gegen Alexander Dean am Mittwochabend mit dem Angeklagten befasst und sie kamen zu dem Schluss, dass dieser auf ganzer Linie schuldig ist. Es bestehe an dessen Schuld „nicht die geringsten Zweifel“, so die Entscheidung. Die Fakten datieren vom Sommer 2017, als der damals 24-Jährige seine vier Opfer mit einem Messer erstochen hatte.

Alexander Dean hatte gerade mit seiner Freundin Maïlys Descamps (18) und dabei ist er durchgedreht. Er hing weiter an seiner Ex-Freundin und weil er diese beschützen wollte, da sie in seinen Augen schon mehrfach bei Männern die falsche Wahl getroffen habe, wollte er aufräumen.

Vorsätzlich Geplant

Sein erstes Opfer war der Hobbyfotograf Jeroen Verstraete, der von der jungen Frau pikante Bilder gemacht hatte, was Dean in Rage brachte. Dieser brach bei ihm ein, folterte ihn während 6 bis 8 Stunden, bevor er ihn mit seinem Messer erstach. Er habe diese Tat vorbereitet, so die Geschworenen, denn er habe sich mit einem Messer bewaffnet und mit einer Mütze getarnt auf den Weg gemacht und hatte Zeit genug, sich zu bedenken.

Einen Tag später bricht er auch in das Haus der Eltern von Maïlys Descamps ein. Diese ruft in Panik ihre Mutter an, doch diese hat keine Zeit, schickt aber ihre Eltern dorthin, um nach dem Rechten zu sehen. Dean zwingt sie mit seiner Waffe an den Tisch und bevor die Polizei eintrifft, die die Mutter inzwischen alarmiert hat, ersticht er nach einander alle drei Personen. Alexander Dean wird festgenommen und gesteht ohne jegliche Empathie seine Taten.

Keine Empathie - Harte Strafe

Ebenso empathielos hörte er sich am Mittwochabend den Schuldspruch des Schwurgerichts an. Er entschuldigt sich zwar, doch er wusste, was auf ihn Zukommt. Das Urteil des zuständigen Strafgerichts erfolgte am Donnerstagnachmittag: Lebenslänglich mit anschließend 10 Jahre Sicherheitsverwahrung. Damit bleibt das Urteil unter dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Hier wollte man Dean 15 Jahre Sicherheitsverwahrung geben.

Der Richter las nach der Urteilsverkündung aus der Begründung der Geschworenen vor: „Der Beschuldigte hat in noch nicht einmal 24 Stunden 4 Menschen ermordet. Dies geschah zielgerichtet, effizient und mit Vorsatz. Er hat seine Opfer trotz deren Anflehungen kaltblütig getötet und vergewisserte sich danach, ob sie auch wirklich tot waren.“ Nach Ansicht der Geschworenen weisen seine Taten darauf hin, das Alexander Dean ein „fundamental und drastisch gestörtes Verständnis der Norm hat und daher ist er sozial besonders gefährlich.“