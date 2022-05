48-Tonnen-Kran stürzt auf Schleusenkomplex in Westflandern

Am Roeselare-Leie-Kanal bei Ooiegem in der Nähe von Wielsbeke sind erhebliche Schäden entstanden, nachdem dort am Freitagmorgen ein großer Baukran umgekippt war. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall, der sich neben dem Schleusenkomplex von Ooiegem ereignete, niemand verletzt.