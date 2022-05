Gewitterschauer in Brüssel und den Provinzen Flämisch-Brabant, Wallonisch-Brabant und Namür

Anhaltende Regenfälle oder intensive Gewitterschauer werden am Freitag von Frankreich aus nach Belgien eindringen, sagt das Königliche Meteorologische Institut (KMI) voraus. Diese gewittrigen Schauer werden wahrscheinlich von starken Regenfällen, starken Windböen und sogar Hagel begleitet. Das KMI hat eine orangefarbene Warnung für die Landesmitte und den Osten des Landes herausgegeben. Am späten Nachmittag wird es von Westen her wieder aufklaren und trocken bleiben. Das Thermometer schwankt zwischen 17 oder 18 Grad an der Küste und 23 bis 25 Grad im Osten und Nordosten. Der Wind wird mäßig bis ziemlich stark sein.

Die letzten möglicherweise gewittrigen Schauer ziehen am Abend nach Deutschland und in die Niederlande ab und der Himmel klart von Westen her auf. Im Laufe der Nacht ziehen Wolken auf und die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad in den Ardennen und 10 bis 13 Grad in Niederbelgien. Der Wind aus West bis Südwest wird mäßig bis ziemlich stark sein.

Am Samstag bleibt es trocken und am Morgen wechseln sich Wolken und Auflockerungen ab. Die Bewölkung wird im Laufe des Tages zunehmend größer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad im Hohen Venn und 21 Grad in den Kempen. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen und lässt am Nachmittag nach. In der Nacht zum Sonntag gibt es etwas Nebel und das Thermometer sinkt auf 7 bis 12 Grad.

Am Sonntag vereinzelt Wolkenfelder, aber es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad mit einem schwachen Wind.