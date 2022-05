In luftiger Höhe mit Blick auf die Hauptstadt: Rooftop-Bars sind der neue Hype in Brüssel

Der Victoria-Turm in der Nähe des Kruidtuin (Botanique), das Dach des ehemaligen Sheraton-Hotels am Rogier und bald auch das ING-Gebäude sind bereits als Standorte im Gespräch.

Pascal Smet, Staatssekretär für Stadtplanung in der Region Brüssel, kündigt an, dass demnächst mehrere neue Dachterrassen in der Gegend um den Nordbahnhof eröffnet werden: "Wir sprechen von Dachterrassen, die für die Allgemeinheit zugänglich sein werden, allerdings zu bestimmten Öffnungszeiten".

Smet begrüßt die Investition in Dachbars: "Sie bieten eine völlig andere Art, die Stadt zu erleben. Je nach Gebäude und Standort ist der Blick auf Brüssel aus der Höhe immer etwas Neues. Das ist ein großer Unterschied zu Städten wie Paris, wo es so etwas nicht gibt. Wir müssen diesen Trumpf ausspielen".

Auf dem ING-Gebäude wird demnächst ebenfalls eine Rooftop-Bar eröffnet. Géry Wets von ING räumt ein, dass dies eine ziemlich ungewöhnliche Initiative für eine Bank ist, aber er erklärt, dass ING sich mit der Stadt vernetzen möchte: "Alle unsere Mitarbeiter werden sie nutzen können, ebenso wie Kunden und Besucher".