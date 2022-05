VIDEO: Provinz Westflandern wurde als erste vom Starkregen heimgesucht

In vielen Teilen Belgiens kommt es heute zu starken Regenfällen, Stürmen, Donner, Blitz und Hagel. Die Menschen in Roeselare und Hooglede in der Provinz Westflandern gehörten zu den ersten, die am Freitag einen Vorgeschmack auf die heftigen Regenfälle bekamen. Mehrere unserer Leser waren so freundlich, uns Videomaterial zu schicken.