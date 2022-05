Zweite Affenpockeninfektion in Belgien bestätigt, Verbindung zum ersten Fall

Der erste Fall von Affenpocken wurde "bei jemandem entdeckt, der sich bei uns in Antwerpen mit Beschwerden meldete", erklärte Isabel Brosius vom Institut für Tropenmedizin (ITG) in Antwerpen. "Es wurden Proben entnommen, die an ein Referenzlabor in den Niederlanden geschickt wurden, und gegen Ende des Tages erhielten wir die endgültige Bestätigung, dass es sich um das Affenpockenvirus handelt. Die betreffende Person ist nicht sehr krank".

Die infizierte Person wird aufgefordert, sich zu isolieren. "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Virus nur begrenzt von Mensch zu Mensch übertragbar. Im Prinzip ist ein enger und dauerhafter Kontakt erforderlich", sagt Brosius. "Die Wahrscheinlichkeit einer großen Ausbreitung ist eher gering, aber wir beobachten die Situation genau."