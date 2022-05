Ackerbau in Provinz Flämisch-Brabant im letzten Jahrzehnt um 27 Prozent gestiegen

Ein weiterer Trend, der sich fortsetzt, sind die so genannten CSA-Betriebe (Community Supported Agriculture) für Wirtschaftsgemeinschaften zwischen Landwirten und Verbrauchern: "Es handelt sich um kleine Betriebe, die in begrenztem Umfang produzieren und ihre Produkte direkt an den Verbraucher verkaufen", erklärt Tom Dehaene (CD&V), Mitglied der Provinzialregierung und zuständig für Landwirtschaft.



"Das Interesse der Verbraucher an regionalen Produkten wächst. Steigende Energiepreise und die Corona-Krise haben dazu beigetragen", sagt Dehaene: "Man muss weniger weit fahren und es sind leckere Produkte, die man gleich um die Ecke kauft. Das wollen wir fördern.