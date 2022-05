Vier junge Cellisten spielen Metallica für Königin Mathilde

Zao, Gabriel, Kathy und Marin sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und haben Cellounterricht an der Musikakademie in Jette. Unter Anleitung ihres Cellolehrers Stijn Kuppens gaben die Musikschüler ein kleines Konzert in den Gewächshäusern von Schloss Laken. Für Königin Mathilde spielten sie zunächst ein Solostück und dann gemeinsam ein Arrangement von "Nothing else matters" von Metallica durch die finnische Cello-Band Apocalyptica.