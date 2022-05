VRT bestätigt Berichte über Moderator Adriaan Van den Hoof: nichts zu tun mit Ablösung bei Switch

In den letzten zwei Jahren hat die Vertrauensperson des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Flandern, VRT, mehrere Berichte über den Moderator Adriaan Van den Hoof erhalten. Die Berichte kamen von einigen seiner Ex-Partnerinnen. Dies ist auf mehreren Nachrichtenseiten zu lesen und wird von der VRT bestätigt. Auch bei Gericht gingen vier Anzeigen wegen Körperverletzung ein. Aus Mangel an Beweisen wurden die Klagen abgewiesen. Die VRT und Adriaan Van den Hoof selbst bestreiten, dass seine Ablösung als Moderator von Switch etwas damit zu tun hat.