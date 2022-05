Zu wenige Karten verkauft: Rock Werchter Encore (Florence + the Machine) mit TW Classic zusammengelegt

Das Festivalgelände in Werchter wird in diesem Sommer weniger überfüllt sein als geplant. Neben dem viertägigen Rock Werchter Festival Anfang Juli wird die neue Veranstaltung Rock Werchter Encore (Headliner Florence + the Machine) mit TW Classic zusammengelegt, das für dasselbe Wochenende geplant und noch nicht ausverkauft ist.