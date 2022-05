14 KV-Mechelen-Fans unwohl während Spiel gegen Genk: Fall von Needle Spiking ?

Das letzte Fußballspiel der Saison in der ersten Liga ist am Samstagabend nicht ohne Aufregung zu Ende gegangen: Tatsächlich wurden vierzehn Fans des KV Mechelen plötzlich krank: "Sie meldeten sich bei den Sanitätern, weil sie sich nicht wohl fühlten", sagt Dirk Van de Sande von der Polizeizone Mechelen-Willebroek. "Acht Fußballfans wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In der Zwischenzeit haben sie das Krankenhaus wieder verlassen. Die anderen sechs wurden im Stadion selbst versorgt."

In den Social Media vermuteten die Anhänger von KV Mechelen schnell, dass es sich möglicherweise um "needle spiking" handele, ein Phänomen aus dem Nachtleben, bei dem Betäubungsmittel wie K.O.-Tropfen nicht über Getränke, sondern über eine Injektion verabreicht werden.