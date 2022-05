Belgierin Stéphanie Huang erreicht Finale des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs für Cello

Stéphanie Huang ist als einzige Belgierin unter die 12 Finalisten des Königin-Elisabeth-Musikwettbewerbs für Cello gewählt worden. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihrer Schwester Sylvia, die es in der Ausgabe 2019 für Geige ebenfalls ins Finale geschafft hatte. Am Dienstag wird sie sich für eine Woche in Klausur begeben, um sich auf das Finale vorzubereiten.