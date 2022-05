Brüsseler Jugendliche attackieren De-Lijn-Bus in Gent: ACV- Gewerkschaft will protestieren

Die christliche Gewerkschaft ACV will in den kommenden Tagen gegen einen Vorfall protestieren, der sich am Samstag am Bahnhof Gent-Sint-Pieters ereignet hat. Das hat die ACV am Sonntag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Am Vortag hatten etwa 20 Brüsseler Jugendliche auf dem Maria-Hendrikaplein vor dem Bahnhof einen De-Lijn-Bus angegriffen. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits früher in der Woche ereignet.