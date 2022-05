Premier De Croo, Vizepremier De Sutter und Flanderns MP Jambon fahren nach Davos zum WWF

Das von dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab gegründete Wirtschaftsforum in Davos bringt seit über 50 Jahren hochrangige Politiker, Unternehmen und NGOs zusammen. Seine Befürworter beschreiben es als einen super "Think Tank", in dem Ideen ausgetauscht und wichtige Kontakte geknüpft werden können. Kritiker sehen in ihm eher einen kleinen, elitären Club, der nur für sich selbst da ist.

Nach der letzten Sitzung vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie im Januar 2020 trafen sich die Teilnehmer immer im Winter. Wegen der Ungewissheit über den Variant Omicron wurde die Veranstaltung jedoch auf Ende Mai verschoben. Es werden rund 2.500 Teilnehmer erwartet.