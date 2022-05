Vierter Fall von Affenpocken in Belgien: Ansteckung wohl auch auf Antwerpener Darklands-Festival

Außer in Belgien wurde das Virus in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Portugal, Spanien, Schweden, Kanada, den USA und Australien nachgewiesen. Aber auch Israel und die Schweiz haben Fälle gemeldet. Laut WHO handelt es sich bei einer relativ großen Zahl der Patienten um Männer, die Sex mit Männern haben. Das Affenpockenvirus kommt normalerweise nur in West- und Zentralafrika vor.