Belgien muss mindestens 1,7 Millionen abgelaufene Corona-Impfdosen entsorgen

Insgesamt müssen fast 1,7 Millionen Corona-Impfdosen aufgrund ihres Verfallsdatums entsorgt werden. Das hat die Impf-Taskforce am Montag in einer Reaktion auf einen Artikel in der Tageszeitung Le Soir bestätigt: "Wir tun alles Mögliche, um die Zahl der Impfstoffe, die vernichtet werden müssen, zu begrenzen.”