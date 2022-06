Brussels Airport will weniger Kurzstreckenflüge abfertigen

Durch die Corona-Pandemie hat die Brussels Airport Company, der Betreiber des Flughafens in Zaventem, in den letzten zwei Jahren 240 Millionen Euro verloren. Mit einer neuen Strategie namens "Shift 2027" hofft das Unternehmen, bereits in diesem Jahr aus den roten Zahlen zu kommen. Ein auffälliges Element dieser Strategie ist die Reduzierung der Anzahl der Kurzstreckenflüge.