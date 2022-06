Gehälter in Flandern: Brutto im Schnitt 2 985 € für Vollzeitbeschäftigten im Privatsektor

Das Bruttomonatsgehalt eines Vollzeitbeschäftigten in der Privatwirtschaft in Flandern ist seit 2021 auf 2 985 Euro gestiegen. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Gehaltsdaten von 400 000 Erwerbstätige durch den Personalvermittler SD Worx. Angestellte in Brüssel verdienen am meisten und Arbeiter in der Provinz Limburg haben die höchsten Löhne.