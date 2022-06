Lehrer einer Schule in Anderlecht wird mit einer Schreckschusspistole bedroht

Am Montagnachmittag ist eine Person auf das Gelände des Institut de la Providence in der Habermanstraat in der Brüsseler Gemeinde Anderlecht eingedrungen und hat einen Lehrer mit einer Schreckschusspistole bedroht. Das teilte Sarah Frederickx, Sprecherin der Polizeizone Brussel-Zuid, mit. Niemand wurde niemand verletzt und es kam auch nicht zu einer Geiselnahme. Der Schütze, laut Polizei wahrscheinlich ein Schüler, wird derzeit von der Polizei gesucht