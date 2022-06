Limburger Landwirte bauen trotz hoher Getreidepreise keinen zusätzlichen Weizen an

Die Landwirte in der Provinz Limburg sind vorerst nicht bereit, mehr Weizen statt Mais anzubauen. Wegen des Krieges in der Ukraine und des schlechten Wetters in Indien schrumpfen die Weizenreserven, was ebenfalls zu einem starken Anstieg der Getreide- und damit auch der Brotpreise führt. "Aber umstellen ist nicht so einfach", sagt Sander Palmans vom Pilot- und Ausbildungszentrum für Landwirtschaft in Bocholt.