Nach Hof van Cleve und Zilte holt auch Restaurant Boury in Roeselare dritten Michelin-Stern

Noch vor dem Ende der Preisverleihung gab das Restaurant Comme Chez Soi in Brüssel bekannt, dass es einen Stern abgeben muss. "Wir möchten uns bei unserem fantastischen Team, unseren treuen Kunden, unseren Freunden und unserer Familie für ihre unermüdliche Unterstützung in guten und schlechten Zeiten bedanken. Ihr Besuch erfreut uns zutiefst und ist alle Sterne der Welt wert. Comme Chez Soi ist in erster Linie ein Restaurant, in dem man sich wohlfühlt und das man gerne mit anderen teilt. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben.”