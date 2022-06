Zug von Oostende nach Brüssel steht eine Stunde still, Jugendliche hatten Notbremse gezogen

Nachdem der Zug zwischen Oostende und Brüssel den Bahnhof Gent-Sint-Pieters verlassen hatte, blieb er plötzlich gegen 19:30 Uhr bei Merelbeke stehen. Die belgische Bahngesellschaft NMBS vermutete schnell böswillige Absicht, so Dimitri Temmerman von der NMBS: "Die Ermittlungen werden von der Polizei geführt. Wenn der Beweis erbracht wird, dass der Zug absichtlich angehalten wurde, ist das eine schwere Straftat.”

Inzwischen hat die Polizei weitere Informationen über den Vorfall bekanntgegeben. "In dem Zug befanden sich etwa 70 Jugendliche auf dem Weg von der Küste nach Brüssel waren", teilte An Berger, Sprecherin der belgischen Polizei mit: "In Merelbeke hat jemand die Notbremse gezogen und den Zug zum Stehen gebracht. Danach stiegen einige junge Leute aus dem Zug und begannen, über die Gleise zu laufen.”

Nach einer Stunde konnte der Zug wieder abfahren. Bei der Ankunft am Südbahnhof kontrollierte die Bahnpolizei die Jugendlichen und erstellte einen offiziellen Bericht. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall jetzt.