Corona in Belgien: Zum ersten Mal seit 10 Monaten unter 100 Covid-Patienten auf Intensivstationen

Die Coronastatistik in Belgien entwickelt sich weiter nach unten. Täglich werden im Durchschnitt nur noch rund 80 Coronapatienten in Krankenhäusern aufgenommen, ein Rückgang um 23 % im Wochenvergleich. Die Gesamtzahl der Coronapatienten in den Kliniken liegt derzeit bei etwa 1.200 Fällen. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist derweil unter 100 gesunken, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.