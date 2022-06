Das Kernforschungszentrum in Mol wird Forschungsprojekte rund um "kleine" Kernreaktoren leiten

Das Kernforschungszentrum SCK in Mol in der Provinz Antwerpen wird in den kommenden Jahren international durchgeführte Forschungsprojekte rund um die neuartigen „kleinen“ Kernreaktoren leiten. Dies wurde am Rande der 70-Jahr-Feier des Zentrums bekanntgegeben. Die belgische Bundesregierung wird 100 Mio. € in diese Forschung investieren. Diese kleineren Reaktoren sollen bedeutend weniger Strahlenabfall produzieren, als die heutigen herkömmlichen Atomkraftwerke.