Kommt in Belgien der Führerschein auf Punkte? Eine Studie zeigt die Möglichkeiten auf

Zu viele Verkehrstote, zu viele nicht entspannte Autofahrer

Belgien zählt im europäischen Vergleich zudem übermäßig viele Verkehrstote. Pro einer Million Einwohner werden in Belgien pro Jahr durchschnittlich 56 Verkehrstote registriert, während der EU-Durchschnitt bei 51 tödlich verlaufenden Unfällen pro Million Einwohner liegt. Auch diese Zahl könnte mit einem Führerschein auf Punkte gesenkt werden, so die VIAS-Studie: „Der Link zwischen Wiederholungstätern und einer erhöhten Unfallbeteiligung ist in den Statistiken bereits mehrmals aufgezeigt worden. Es ist also notwendig, wiederholte Verkehrsvergehen systematisch zu verfolgen.“

Und nicht zuletzt gelten die Autofahrer in Belgien nach einer weiteren Studie als zu wenig entspannt und nicht wenige von ihnen gehen gerne einmal einen Schritt zu weit. Eine Studie der Stiftung „Vinci“ zeigt auf, dass die Belgier zu oft hupen und drängeln, dass sie gerne mal aufs Gaspedal drücken, um noch bei Orange über die Kreuzung zu schlüpfen oder dass sie an Baustellen nicht selten kaum das Tempo runternehmen….