"Needle spiking": Polizei bestätigt Einstiche bei einigen Opfern nach einem Fußballspiel in Mechelen

Dirk Van de Sande, der Sprecher der Polizeizone Mechelen-Willebroek, bestätigte, dass es sich bei diesem Vorfall um einen Fall von „needle spiking“ handelt: „Die ersten Ermittlungsergebnisse sind doch sehr deutlich. Die Aussagen der Opfer haben die Vorgänge deutlich und gut beschrieben. Auch die medizinischen Feststellungen sind deutlich und zwar in dem Sinne, dass es Einstichverletzungen gibt und dass den Leuten schlecht geworden ist. Das ist medizinisch bestätigt.“

Toxische Untersuchungen

Aus den ersten toxischen Untersuchen hat sich erwiesen, dass keine Drogen oder Betäubungsmittel verabreicht wurden. In den nächsten Tagen wird dazu mehr Aufschluss erwartet - auch zu den Ergebnissen von Blut- und Urinprobe, die noch analysiert werden.

Inzwischen sichtet die Polizei auch die Kamerabilder und sie vergleicht die Zeugenaussagen zu den Vorgängen zeitmäßig mit den Bildern. Das braucht seine Zeit, so die Polizei, denn es sagen viele Menschen aus. Darunter sind auch Kinder und Jugendliche. Bisher gibt es auf den oder die Täter noch keine konkreten Hinweise.

Am Montag wurde bekannt, dass es auch zwei Meldungen und eine Anzeige zu vermutlichem „needle spiking“ am Rande der „Belgian Pride“ am Wochenende in Brüssel gab.