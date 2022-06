Pro League Awards: Profis des Jahres sind Deniz Undav und Tessa Wullaert

Es war fast klar, dass die Trophäe des Profifußballer des Jahres an den deutschen Stürmer Deniz Undav von Vizemeister und Aufsteiger Union Saint Gilloise gehen würde. Undav war mit seinen 26 Treffern in dieser Saison einer der wichtigsten Spieler seiner Mannschaft.

Deniz Undav bekam etwas mehr Stimmen als Tarik Tissoudali von AA Gent und als Union-Mannschaftskamerad Casper Nielsen.

Das Union in der jetzt zu Ende gegangenen Saison gleich mehrere Preise einstecken konnte, war deutlich. Und so ging die Trophäe für den Trainer des Jahres denn auch an Coach Felice Mazzu.

Bester Nachwuchsspieler wurde Charles De Ketelaere vom frischgebackenen Meister Club Brügge.

Bei den Frauen erhielt die Nationalspielerin Tessa Wullaert die Trophäe für die Fußballerin des Jahres. Wullaert holte mit dem RSC Anderlecht sowohl die Meisterschaft, als auch den Pokal und sie trug mit ihren 35 Toren zum Titel einiges bei.