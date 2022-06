Staatsfinanzen und Krise(n): Die EU-Kommission rät Belgien zu Reformen

Angesichts der hohen Staatsschulden und der roten Zahlen im Haushalt rät die EU-Kommission der belgischen Regierung zu Reformen. Sie bemängelt zudem die Schwerfälligkeit und die Zurückhaltung der Haushaltspolitik in Belgien. In ihrer Analyse empfiehlt die Kommission Reformen in der Steuerpolitik und bei den Arbeitslosenvergütungen und sie rät dazu, bestimmte Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Krise(n) zeitlich zu beschränken.