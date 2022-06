Vorschlag von DéFI: Brüssel soll um seine Randgemeinden ergänzt werden

Die frankophonen Brüsseler Linksliberalen DéFI schlagen vor, dass die Hauptstadt-Region um die Gemeinden am sogenannten „flämischen Rand“ erweitert werden soll. In diesem Sinne hat DéFI die Idee, in diesen Gemeinden Referenda zu organisieren, in denen über einen möglichen Beitritt zur Brüsseler Region abgestimmt werden soll. Dies meldet die Brüsseler Lokalredaktion der frankophonen Tageszeitung La Dernière Heure.