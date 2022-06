2020 gingen in Flandern etwa 1.500 Arbeitsplätze im Kulturbereich verloren

Zwischen Ende 2019 und Ende 2020 verschwanden in der Kultur im belgischen Bundesland Flandern 1.568 Stellen und gleichzeitig nahm auch die Zahl der Neueinstellungen ab, allerdings nur um 20 Angebote. Diese Zahl lag zum Jahreswechsel bei 5.609 neuen Anstellungen.

2020 waren davon besonders der edukative Bereich in der Kultur, die Bibliotheken, die Archive und die Museen betroffen. Die Bereiche in den kreativen Sektoren der Kultur, die Kunst, die Unterhaltung und das Vereinsleben betroffen. Diese Bereiche machen rund 10 % der Beschäftigten im Kulturbereich in Flandern aus.

Der Kultursektor ist einer der am stärksten von den Coronamaßnahmen betroffenen Bereichen. Fast alle Kultureinrichtungen mussten 2020 monatelang wegen Covid-19 schließen.