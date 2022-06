Brüsseler Queer-Galerist Nathan French bei der Pride attackiert: "Uhren um 15 Jahre zurückgedreht"

Für Nathan French war die diesjährige Ausgabe der Belgien Pride eine kalte Dusche: „Wir sind in Brüssel um 15 Jahre zurückgeworfen worden.“ Er habe nach der LGBTQ+-Parade am letzten Samstag gleich ein unsicheres Gefühl gehabt, so French gegenüber BRUZZ: „Das war anders als in den vergangenen Jahren. Normalerweise ist das der Tag, an dem wir pure Freiheit spüren, doch so fühlte es sich jetzt nicht für mich an.“