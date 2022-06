F-16 auf dem Kinoparkplatz: Ist "Top Gun: Maveric" eine gute Werbung für die belgische Luftwaffe?

Man mache so etwas sehr gerne, so der belgische Luftwaffen-Leutnant Van Acker, der am Dienstag bei der Premiere von „Top Gun: Maveric“ für seinen Arbeitgeber in Antwerpen Werbung machte: „Wir kommen sehr gerne hierher, um unseren Job zu promoten. Dieser Film handelt natürlich von der amerikanischen Marine, doch es gibt hier einige Berührungspunkte mit der belgischen Luftwaffe.“

Doch, so der Leutnant, beschäftigt die Luftwaffe natürlich nicht nur Piloten: „Die Piloten kommen natürlich am häufigsten ins Bild, doch wir haben etwa 76 verschiedene Funktionen. Wir brauchen auch wirklich neues Personal. Sehr viele Leute gehen bei uns bald in Rente und es kommen auch neue Maschinen. Neben Jagdflugzeugen sind das auch Hubschrauber und Drohnen. In den kommenden Jahren kommen also viele neue Stellen hinzu.“