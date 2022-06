Gesundheitsamt Sciensano: Inzwischen 6 bestätigte Fälle von Affenpocken in Belgien

In Belgien haben sich bisher mit Sicherheit 6 Personen mit den Affenpocken angesteckt. Dies lässt das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano wissen. Es bestehe aber ein weiterer Verdachtsfall, so die Behörde. Anfang der Woche waren in unserem Land 4 Fälle von Affenpocken bekannt.