North Sea Port: Der Fusionshafen setzt verstärkt auf den Bahntransport

Investition gegen Bahnanschluss

North Sea Port-CEO Schalk stellt fest, dass immer häufiger bei anstehenden Investitionen in den Genter Hafen auch Gleisanschlüsse gefordert werden. Inzwischen sei in dieser Hinsicht auch die Bereitschaft der Politik gestiegen, für solche Investitionen zusätzliche Zuschüsse freizumachen. Hilfreich dabei ist die Ambition der belgischen Bundesregierung, den Güterverkehr von jetzt 9 % Anteil am Warentransport bis 2030 auf 16 % zu steigern.

Insgesamt werden zwischen 2022 und 2024 33,5 Mio. € zusätzliche Mittel in die Bahninfrastruktur von North Sea Port investiert. 20,6 Mio. € kommen von der belgischen Bundesregierung und weitere 12,9 Mio. € steuert der EU-Wiederaufschwungsplan dazu bei.

Doch nicht nur in diesem Bereich wird in die Bahninfrastruktur investiert. Belgien und die Europäische Union sehen weitere 131,4 Mio. € für den Schienenverkehr in Flandern vor, die in erster Linie in die Häfen von Antwerpen, Zeebrügge und Gent fließen, um damit den Hinterland-Verkehr auszubauen. In der Wallonie werden weitere 45,6 Mio. € aus diesen Zuschusstöpfen in den Güterverkehr der Bahn investiert.