Wie Lode Mommaerts aus Aarschot herausfand, dass er mit Ludwig van Beethoven verwandt ist

Zur Familie bzw. zu den Vorfahren von Lode Mommaerts aus Aarschot in der Provinz Flämisch-Brabant gehört wohl auch der deutsche Komponist Ludwig van Beethoven. Dies fand Mommaers eher per Zufall heraus, als er dessen Namen in sein Stammbaumprogramm eingab. Lode Mommaerts beschäftigt sich bereits fast sein ganzes Leben mit seiner Familiengeschichte und mit dem entsprechenden Stammbaum. Auch in den USA und in Kanada hat Mommaerts viele Verwandte.